Губерниев оценил вызов Дзюбы в сборную России

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что нападающий Артем Дзюба заслуженно получил вызов в сборную России по футболу.

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Сборная России 19 марта проведет товарищеский матч против Гренады, 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо». В четверг Дзюба был включен в окончательный состав.

— Прекрасно. Артем заслужил, здравый смысл восторжествовал. Дзюбу нужно достойно проводить, даже, может быть, не просто проводить, он еще и пользу принесет сборной. Артем заслужил этот вызов своей игрой. Молодцы тренеры, что не упираются, а демонстрируют подвижность ума. Его вызов в сборную назревал, и вот Дзюба в сборной.

— Стоит ли делать Артема капитаном?

— Почему бы и нет, собственно говоря. Главное, что он в сборной, а каком качестве — неважно, — заявил Губерниев «Матч ТВ».

36‑летний Дзюба с 235 голами является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. За сборную России форвард забил 30 мячей, он делит с Александр Кержаковым лидерство по голам за национальную команду.

Дзюба в последний раз играл за сборную на Евро‑2020, когда командой еще руководил Станислав Черчесов. Последний матч за национальную команду он провел на групповом этапе чемпионата Европы 21 июня 2021 года, сыграв против Дании (1:4) и реализовав пенальти.