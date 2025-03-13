Объявлен окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией

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Тренерский штаб сборной России по футболу огласил окончательный состав национальной команды на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией, сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России объявила окончательный состав на матчи с Гренадой и Замбией
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Сборная России 19 марта проведет товарищеский матч против Гренады, 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо». Дополнительно вызов в сборную получил нападающий «Акрона» Артем Дзюба, который изначально не попал в расширенный список.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал‑Али Ибишев (оба — «Ахмат»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Иван Комаров («Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артем Дзюба («Акрон» Тольятти).

Сборная Замбии занимает 87‑ю строчку в рейтинге ФИФА. Гренада — на 174‑й строчке рейтинга ФИФА.

Футбол
Станислав Агкацев
Илья Вахания
Тамерлан Мусаев
Матвей Кисляк
Сергей Пиняев
Юрий Горшков
Максим Глушенков
Лечи Садулаев
Алексей Батраков
Александр Сильянов
Евгений Ставер
Данил Пруцев
Арсен Адамов
Руслан Литвинов
Евгений Латышонок
Игорь Дивеев
Александр Солдатенков
Зелимхан Бакаев
Артем Дзюба
Александр Максименко
Андрей Мостовой
Иван Комаров
Иван Сергеев
Максим Осипенко
Даниил Фомин
Иван Обляков
Антон Миранчук
Николай Комличенко
Данил Круговой
Александр Черников
Валерий Карпин
СБОРНАЯ РОССИИ
Крылья Советов
Рубин
Динамо
Акрон
Зенит
Спартак