Сборная России объявила окончательный состав на матчи с Гренадой и Замбией

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил окончательный состав национальной команды на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией, сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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Сборная России 19 марта проведет товарищеский матч против Гренады, 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо». Дополнительно вызов в сборную получил нападающий «Акрона» Артем Дзюба, который изначально не попал в расширенный список.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал‑Али Ибишев (оба — «Ахмат»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Иван Комаров («Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артем Дзюба («Акрон» Тольятти).

Сборная Замбии занимает 87‑ю строчку в рейтинге ФИФА. Гренада — на 174‑й строчке рейтинга ФИФА.