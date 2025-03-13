КДК РФС не подтвердил признаки расизма со стороны игрока Божина

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не обнаружил признаков расизма со стороны футболиста «Факела» Сергея Божина по отношению к полузащитнику «Зенита» Венделу. Напомним, бразилец был удалён по ходу этой игры за неприличный жест в адрес болельщиков воронежской команды.

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