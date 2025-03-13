КДК РФС не подтвердил признаки расизма со стороны игрока Божина

Чемпионат.com

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не обнаружил признаков расизма со стороны футболиста «Факела» Сергея Божина по отношению к полузащитнику «Зенита» Венделу. Напомним, бразилец был удалён по ходу этой игры за неприличный жест в адрес болельщиков воронежской команды.

КДК РФС не подтвердил признаки расизма со стороны игрока Божина
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«Со стороны Божина мы не нашли признаков расизма, поэтому к нему не применились никакие санкции. «Факел» предоставил видео с камер видеонаблюдения, а «Зенит» — камеры вещателя и свои технические камеры. Мы посмотрели видео с Божиным, упомянутого слова не было произнесено», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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