«Факел» наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей

Экспертно-судейская комиссия РФС постановила наказать воронежский «Факел» одним матчем без зрителей и штрафом в размере одного миллиона рублей после подтверждения ситуации с расизмом на трибунах.

© Спорт день за днем

Во время матча 20-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Зенитом» болельщики выкрикивали оскорбления на расистской почве. Полузащитник сине-бело-голубых показал неприличный жест в адрес трибун, после чего был удален с поля главным арбитром Виталием Мешковым.

«По уханью и жестам – посмотрели видеозаписи с хорошим звуком, исследовали записи поминутно. Уханья были и после удаления Вендела. Ухали – Венделу, Сантосу и Луису Энрике. Судьи говорят, что уханья не слышали. Резервный арбитр тоже не слышал, поэтому протокол «Нет расизму» не применен», – рассказал председатель Контрольно-дисциплинарный комитет РФС Артур Григорьянц.

Сегодня, 14 марта, Вендела дисквалифицировали на один матч и на одну игру условну. Испытательный срок для хавбека – один год.

Вендел не сыграет в 21-м туре РПЛ против московского «Спартака».