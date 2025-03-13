Дзюба: меня трясет, как малолетнего пацана

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сообщил «Матч ТВ», что в четверг утром получил приглашение на сбор национальной команды от главного тренера сборной России Валерия Карпина.

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Сборная России 19 марта проведет товарищеский матч против Гренады, 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо». В четверг Дзюба был включен в окончательный состав.

— Честно говоря, до сих пор не верю во все происходящее. Сегодня с утра позвонил Валерий Георгиевич, мы хорошо поговорили, спросил, готов ли я приехать на сбор. Я ответил, что, конечно, готов. И вот с тех пор сижу, всего трясет, как пацана малолетнего. Шок — одно слово. Но очень приятный шок. Огромное спасибо РФС и главному тренеру Валерию Карпину за эту возможность снова почувствовать себя в сборной своей страны. Уже с нетерпением жду. Надеюсь, получу шанс выйти на поле, — сказал Дзюба корреспонденту «Матч ТВ».

36‑летний Дзюба с 235 голами является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. За сборную России форвард забил 30 мячей, он делит с Александр Кержаковым лидерство по голам за национальную команду.

Дзюба в последний раз играл за сборную на Евро‑2020, когда командой еще руководил Станислав Черчесов. Последний матч за национальную команду он провел на групповом этапе чемпионата Европы 21 июня 2021 года, сыграв против Дании (1:4) и реализовав пенальти.