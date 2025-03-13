Венделу смягчили наказание из-за расизма болельщиков

Полузащитник «Зенита» Вендел мог получить дисквалификацию на 2–4 матча за оскорбительный жест в адрес болельщиков «Факела», но меру смягчили из‑за проявления расизма на основании статьи 26 и статьи 28, заявил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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«Зенит» 8 марта одержал победу над «Факелом» со счетом 2:0 в гостевом матче РПЛ. Вендел получил прямую красную карточку во втором тайме за оскорбительный жест в адрес трибун. После игры главный тренер «сине‑бело‑голубых» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» обвинил болельщиков воронежской команды в проявлении расизма. В четверг Григорьянц сообщил, что Вендел дисквалифицирован на два матча (дисквалификация на вторую игру носит условный характер с испытательным сроком на год).

— Венделу предполагались санкции от двух до четырех матчей дисквалификации, смягчили из‑за проявления расизма на основании статьи 26 и статьи 28. Оба условных матча дать не могли, потому что не отменили красную карточку, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

«Зенит» в ближайшем матче РПЛ сыграет в гостях с московским «Спартаком». Встреча пройдет 16 марта.

Прямую трансляцию игры смотрите в воскресенье в эфире телеканалов «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Начало встречи запланировано на 19:45.