«Бавария» продлила контракт с Киммихом до 2029 года

Мюнхенская «Бавария» объявила о продлении контракта с универсальным полузащитником Йозуа Киммихом до 2029 года. Соответствующее заявление немецкий клуб опубликовал на своей странице в социальной сети X.

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Напомним, ранее сообщалось, что Киммих рассматривал вариант с переходом в «ПСЖ», но основное внимание немецкого футболиста было сосредоточено на новом контракте с мюнхенцами.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний Йозуа Киммих провёл 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и шестью голевыми передачами. Также на счету полузащитника 11 игр и пять результативных передач в Лиге чемпионов УЕФА.