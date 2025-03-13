Аршавин не ожидал вызова Дзюбы в сборную

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин не ожидал вызова нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы на матчи национальной команды в марте. Об этом Аршавин рассказал ТАСС.

В четверг был опубликован итоговый состав сборной России на товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии. Дзюба был вызван в сборную впервые с 2021 года. Ранее он не был включен в расширенный список национальной команды.

"Я не ожидал, что Артема Дзюбу вызовут в сборную России еще раз, - сказал Аршавин. - Валерий Карпин был достаточно категоричен на этот счет. Но в целом, после тех событий, что Артем побил один рекорд, ему предоставили возможность побить еще один. К тому же конкретно в данный момент Дзюба претендует на роль лучшего нападающего среди россиян по объективным причинам. И трудно сказать, что в сборную его вызвали не по спортивному принципу, все заслуженно".

"Если Дзюбе удастся стать еще и лучшим нападающим в истории сборной, то, думаю, Александр Кержаков отнесется к этому совершенно нормально. Жизнь идет, мы не стоим на месте, рекорды обновляются. Все-таки на то они и рекорды, чтобы стремиться их побить", - добавил он.

Последний раз Дзюба вызывался в сборную на матчи чемпионата Европы в 2021 году, на котором в трех играх забил один гол и отдал одну голевую передачу. Сборная России не сумела пройти дальше группового этапа. Во всех играх Дзюба был капитаном.

Дзюбе 36 лет, 9 марта в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" (2:0) он забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром среди россиян, побив рекорд Александра Кержакова. В игре 1/4 финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России с московским "Спартаком" (2:3) Дзюба отличился в 235-й раз в карьере. Вместе с Кержаковым они делят первое место в списке лучших бомбардиров сборной России - по 30 голов.