Карпин объяснил отсутствие Сантоса и Миранчука в составе сборной России

Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос не вошел в окончательный состав сборной России по футболу на ближайшие товарищеские матчи из-за отсутствия острой необходимости в новом игроке на его позиции. Об этом рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

3 марта Сантос впервые вошел в расширенный состав сборной России. Осенью 2024 года президент России Владимир Путин предоставил Сантосу гражданство РФ.

"Острой необходимости в новом игроке на этой позиции все же нет. Вызваны [Юрий] Горшков, [Данил] Круговой, также слева в защите может сыграть [Александр] Сильянов, - сказал Карпин. - Все перечисленные игроки заслужили свои вызовы. Также нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России".

В окончательном составе не оказалось также полузащитника американской "Атланты" Алексея Миранчука. "Решили, что сейчас необходимости вызывать его нет. Как я объяснял ранее, решение по его вызову принимали с учетом ряда факторов, в том числе логистики и графика игр в Главной лиге футбола (MLS)", - отметил главный тренер сборной России.

Российские футболисты 19 марта проведут матч с командой Гренады, 25 марта - со сборной Замбии. Обе встречи состоятся на стадионе "Динамо" в Москве и начнутся в 20:00 мск.