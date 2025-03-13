Генич иронично отреагировал на вызов Дзюбы в сборную России

Известный футбольный комментатор Константин Генич иронично отреагировал на вызов 36-летнего форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией. Он посоветовал нападающему аккуратно сыграть во встрече 21-го тура РПЛ с ЦСКА, чтобы его поездка в национальную команду не сорвалась.

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«Теперь главное Артёму — аккуратно провести матч с ЦСКА и ничего не дёрнуть! Иначе ребята из Гренады в сандалях не смогут войти в историю российского футбола…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Накануне 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.