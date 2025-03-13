Вратарь ПСЖ признан игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба турнира в соцсети Х (ранее Twitter).

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Итальянский вратарь занял первое место в соответствующем голосовании. В матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1, 1:1 — по сумме двух встреч, пен. 1:4) Доннарумма отразил два удара в серии пенальти.

В голосовании 26-летний вратарь опередил полузащитника («Астон Виллы») Марко Асенсио, оформившего дубль в матче с «Брюгге» (3:0), форварда «Баварии» Гарри Кейна, отметившегося голом и результативной передачей в игре с «Байером» (2:0), а также хавбека дортмундской «Боруссия» Эмре Джана, забившего в игре с «Лиллем» (1:2).