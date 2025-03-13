Гаджиев прокомментировал вызов Дзюбы в сборную России

Президент ФК «Динамо Махачкала» Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Львом БОЧАРОВЫМ прокомментировал вызов Артёма Дзюбы в сборную России.

13 марта 36-летний нападающий «Акрона» попал в окончательный состав на товарищеские матчи с Замбией и Гренадой.

– Дзюба возвращается в сборную России. Вас удивило, что Карпин изменил мнение и решил его вызвать?

– Меня не удивило это по одной простой причине: Карпин – серьезный специалист, зрелый мужчина. Он и самокритичный, и достаточно объективный. Поэтому меня это не удивило.

– Дзюбе по силам побить рекорд Кержакова по голам за сборную России в матчах с Замбией и Гренадой?

– Конечно.

– Настолько слабые соперники?

– Я не могу сказать, сильные они или слабые. Происходят изменения, за которыми я не поспеваю. Я не знаю их уровень. Но я понимаю, что это не Испания, это не Англия и не Германия.

– Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин травмирован. Можно ли сказать, что Дзюба сегодня лучший форвард России среди тех, кто есть?

– У нас достаточно хороших форвардов. Сопоставить их крайне сложно. Я могу сказать точно, что квалификация Дзюбы у меня не вызывает сомнений. Если он и стал в чем-то хуже, чем был раньше, то сегодня он стал гораздо умнее в других компонентах. Игра очень многогранная. Нужно не только быстро бегать, но и быть умным. Не только играть ногами, но и головой.

Дзюба вместе с Александром Кержаковым делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (30).