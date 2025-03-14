Кержаков рассказал, когда готов вернуться к работе тренера

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Эдуарду ВЫТРИКОВСКОМУ, когда он снова приступит к работе.

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– Когда вы планируете вернуться к тренерской карьере? В какой команде можно вас ожидать?

– Это не совсем зависит от меня. Я всегда готов. Продолжаю совершенствоваться, развиваться насколько это возможно сейчас. Смотрю игры, анализирую. Очень много футбола. Всё зависит от предложений, которые я получу, которые меня устроят. И приступлю к работе в любое время.

– Сейчас вам поступают какие-то предложения?

– Да, поступают. Каких-то серьезных предложений не было. Были разговоры, были поверхностные обсуждения, но до конкретики дело не дошло.

Последним клубом 42-летнего специалиста был «Кайрат». Он покинул его в сентября 2024 года.

В России Кержаков был главным тренером «Томи» и «Нижнего Новгорода» (нынешний «Пари НН»).