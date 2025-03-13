В шоке даже Дзюба. Карпин подарил футболисту уникальный подарок

Совсем недавно в российском футболе состоялся уникальный рекорд – нападающий «Акрона» Артём Дзюба забил 234-й мяч в профессиональной карьере и стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола.

К фигуре Артёма уже давно приковано огромное внимание – либо сам форвард даёт информационные поводы, либо эти самые поводы находят его самого. Тем не менее, с уверенностью можно сказать, что Дзюба – самый медийный игрок и самая обсуждаемая личность в РПЛ. Если говорить о нападающем, его давно списали со счетов, и рекорд будто бы появился из ниоткуда – его не считали так, как это делают с погоней Овечкина за Гретцки и особо не ждали в нашей стране, а все обсуждения пошли уже после того, как Артём превзошёл достижение Александра Кержакова. И теперь форвард в шаге от того, чтобы побить ещё один рекорд Кержакова, но уже в сборной России.

Ещё до Нового года бурно обсуждалась возможность Артёма войти в состав сборной России, ведь до истории ему осталось забить всего один мяч. Но несмотря на все просьбы и разговоры, Валерий Карпин оставался при своём мнении и не вызывал нападающего, даже когда он чуть ли не в открытую просил об этом. Были и обиды у Дзюбы в связи с этим, и различного рода высказывания, и даже несогласия с тренерским штабом, который работает на омоложение состава, при этом вызывает в сборную возрастных футболистов, но только не самого Артёма.

Казалось, за зиму все уже позабыли о потенциальном рекорде Дзюбы в сборной, да и Валерий Карпин даже не включил нападающего в расширенный список игроков. Однако потом случился исторический рекорд в истории российского футбола и Карпин, видимо, решил дать Артёму шанс и вслед за одним достижением Кержакова превзойти и второе. В итоге 13 марта стало известно, что Дзюба вызван в национальную команду на ближайшие матчи.

«Честно говоря, до сих пор не верю во всё происходящее. Сегодня с утра позвонил Валерий Георгиевич, мы хорошо поговорили, спросил, готов ли я приехать на сбор. Я ответил, что, конечно, готов. И вот с тех пор сижу, всего трясёт, как пацана малолетнего. Шок – одно слово. Но очень приятный шок. Огромное спасибо РФС и главному тренеру Валерию Карпину за эту возможность снова почувствовать себя в сборной своей страны. Уже с нетерпением жду. Надеюсь, получу шанс выйти на поле», – поделился Артём в интервью «Матч ТВ».

Конечно, теперь важно, чтобы Артём вышел, забил и доказал, что всё было не зря. Но самое главное, не забываться и не заигрываться, ведь это не матчи имени Дзюбы, а контрольные встречи, где результат сборной стоит на первом месте.