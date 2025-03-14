Семин предложил вызвать Кержакова в сборную России

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вызов нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в состав сборной России на мартовские матчи.

«Я думаю, что надо дать сыграть и Кержакову тоже. Пусть их поставят в паре и они выйдут на поле. Конечно, это все шутки. Это достижение, от цифр ты никуда не денешься. Я думаю, что Дзюбе нужно все-таки сыграть с Замбией. Если им забьет, то это уже совсем другой вопрос», – цитирует Семина Sport24.

В 20-м туре чемпионата России Дзюба побил превзошел бывшего нападающего Александра Кержакова по количестве голов среди российских футболистов и вышел на первое место по данному показателю (235 мячей).

В данный момент лучшими бомбардирами сборной России в истории являются Дзюба и Кержаков (по 30 голов).

Вчера, 13 марта, стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 36-летнего игрока «Акрона» в национальную команду. Дзюба не играл за отечественную команду с 2021 года.

В марте сборная России сыграет с Гренадой и Замбией.