"Рома" в меньшинстве проиграла "Атлетику" и выбыла из Лиги Европы

Итальянская "Рома" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/25 с испанским "Атлетиком" потерпела поражение со счётом 1:3. Игра прошла в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес Баррия". В составе хозяев отличились Нико Уильямс (45+3 и 82 мин.) и Юри Берчиче (68 мин.). У гостей единственный гол на 90+3 минуте с пенальти забил Леандро Паредес.

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Отметим, что итальянцы с 11-й минуты играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник "Ромы" Матс Хуммельс.

Так как первый матч завершился победой "Ромы" со счётом 2:1, в следующий раунд плей-офф вышла испанская команда. Ее соперником станет победитель пары "Фенербахче" - "Рейнджерс". Первый матч пройдет 10 апреля, а ответный матч — 17 апреля 2025 года.