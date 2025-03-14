«Проходной двор, а не сборная России»: Дзюбу сравнили со старой телегой

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал вызов нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России на мартовские матчи и заявил, что форвард ничем не сможет помочь команде.

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Его слова приводит «РБ Спорт».

«Дзюба как старая телега — еле двигается. Он не нужен сборной. Какая-то благотворительность от Карпина. То он не вызывает игроков старше 30 лет, то вызывает. Определился бы уже. Не сборная России, а проходной двор какой-то. Рекорд по голам за национальную команду? Дзюбе надо было раньше забивать и думать об этом», — заявил он.

В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

Игра против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.