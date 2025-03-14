Гендиректор «Пари НН» прокомментировал возможный уход главного тренера

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов в беседе с «Матч ТВ» назвал неверной информацию о том, что клуб рассматривает главного тренера «Чайки» Евгения Калешина на замену Виктору Ганчаренко.

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Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов и его заместитель Владимир Рыков рассматривают Калешина в качестве замены главного тренера нижегородцев Ганчаренко.

— Эта информация не соответствует действительности. Виктор Михайлович продолжает работу в клубе, никаких мыслей о его уходе нет, — сказал Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

Ганчаренко возглавил «Пари НН» в октябре прошлого года. После 20 туров МИР РПЛ нижегородцы занимают 11‑е место в турнирной таблице с 19 очками.

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