«Такого просто быть не может». Радимов отреагировал на вызов Дзюбы в сборную

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал вызов нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду России.

«Не верил, что Дзюбу вызовут в сборную России. Даже спорил с помощником Карпина Николаем Писаревым, который утверждал, что такие исключения возможны. Я всё равно стоял на своём и говорил, что такого просто быть не может», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В марте команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча. 19 марта российская национальная команда встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. Обе игры состоятся в Москве и пройдут на домашнем стадионе «Динамо».

Последний раз Дзюба вызывался в российскую национальную команду на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе сборной России 36-летний нападающий провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 15 результативными передачами. На текущий момент Дзюба делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды.