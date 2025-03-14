Жена Карпина в шутку сравнила себя с Дзюбой

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, в эфире «Матч ТВ» в шутку сравнила себя с нападающим тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой после его вызова в национальную команду.

Карпин ранее говорил, что не будет вызывать в сборную игроков старше 30 лет, однако включил 36-летнего Дзюбу в состав команды на мартовские матчи. Карпину спросили, часто ли он так «переобувается» в семье.

«Ну нет. Меня регулярно вызывает, хотя мне уже за 30 тоже, как и Дзюбе. Мы примерно ровесники», — заявила Карпина.

В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

Игра против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.