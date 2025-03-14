Трансфер Ведерникова в «Чайку» сорвался не по спортивным причинам

Трансфер Данилы Ведерникова в «Чайку» сорвался не по спортивным причинам.

Напомним, 23-летний защитник в начале марта перешел в песчанокопский клуб, о подписании объявили официально, но уже через несколько дней контракт расторгли из-за акции против руководства «Пари НН»: футболист нецензурно обозвал на бутсах спортивного директора Александра Удальцова и его заместителя Владимира Рыкова.

По информации журналиста Ивана Карпова, в прекращении сотрудничества замешан и главный тренер «Чайки» Евгений Калешин: его рассматривают как потенциального преемника Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Пари НН». Сообщается, что Калешину поступил звонок от Рыкова, намекнувшего, что присутствие Ведерникова в песчанокопском клубе может помешать возможному назначению.

После этого тренер настоял на расторжении контракта с футболистом, теперь защитник ищет варианты продолжения карьеры в Беларуси и Казахстане.

В сезоне-2023/24 Ведерников выступал за «Муром» из Leon Второй лиги А, вот так он ассистировал на один из голов в матче с костромским «Спартаком» (3:0).