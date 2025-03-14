«Челси» купит 17-летнего португальца за 45-50 млн евро

«Челси» купит 17-летнего Кенда из «Спортинга» за 45-50 млн евро. Вингер перейдет в 2026-м, контракт – по схеме «7+1»
«Челси» подпишет 17-летнего португальского вингера.
«Синие» достигли соглашения со «Спортингом» о трансфере вингера Жеовани Кенда, сообщает The Athletic. Футболист останется в Португалии на следующий сезон, а в июле 2026 года перейдет в лондонский клуб.
Кенда подпишет контракт до 2033 года с опцией продления еще на один сезон.
Сделка обойдется «Челси» в 45-50 миллионов евро. Ранее игроком интересовался «Манчестер Юнайтед» – манкунианцы были готовы заплатить сопоставимую сумму.
В текущем сезоне Кенда провел 43 матча во всех турнирах, отличившись 2 голами и 6 ассистами.