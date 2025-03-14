Объявлена бригада арбитров на матч «Спартак» — «Зенит» в 21-м туре РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 21-го тура чемпионата России. Центральную встречу «Спартак»«Зенит» обслужит Сергей Иванов.

Объявлена бригада арбитров на матч «Спартак» — «Зенит» в 21-м туре РПЛ
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15 марта (суббота)

«Оренбург» – «Факел»: судья – Артём Любимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Олег Соколов.

«Химки» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гвардис.

16 марта (воскресенье)

«Акрон» – ЦСКА: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Андрей Филипкин, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Эдуард Малый.

«Рубин» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак»«Зенит»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мартынов.

Футбол
Иван Абросимов
Вера Опейкина
Сергей Цыганок
Рафаэль Шафеев
Евгений Буланов
Антон Анопа
Павел Кукуян
Ян Бобровский
Павел Шадыханов
Алексей Амелин
Василий Казарцев
Андрей Веретешкин
Евгений Кукуляк
Сергей Французов
Максим Гаврилин
Александр Гвардис
Игорь Демешко
Артур Федоров
Эдуард Малый
Константин Шаламберидзе
Юрий Карпов
Владимир Москалев
Дмитрий Жвакин
Артем Чистяков
Юрий Баскаков
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Егор Егоров
Алексей Резников
Сергей Мартынов
Андрей Фисенко
Алексей Сухой
Алексей Ширяев
Дмитрий Ермаков
Игорь Панин
Алексей Лунев
Кирилл Левников
Александр Машлякевич
Артем Любимов
Сергей Чебан
Олег Соколов
Сергей Иванов
Крылья Советов
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