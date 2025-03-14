Дзюба раскрыл, чье поздравление удивило его сильнее прочих

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился впечатлениями от поздравлений с рекордом в российском футболе.

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«Самое неожиданное поздравление с рекордом? Приятно удивил Илюха Ковальчук — позвонил, поздравил. Много очень поздравлений было, но вот отмечу звонок Ковальчука», — заявил Дзюба «РБ Спорт».

Артем Дзюба установил новый рекорд в истории российского футбола, став лучшим бомбардиром с 235 забитыми мячами. Он обогнал Александра Кержакова по этому показателю.

Дзюба дважды становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги в сезонах-2019/20 и 2020/21.

Следующий матч, в котором Артем Дзюба может вновь продемонстрировать свою результативность, состоится 16 март против ЦСКА на стадионе «Самара Арена».