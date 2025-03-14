Радимов поделился мнением о Маркиньосе из «Спартака»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов поделился мнением о вингере «Спартака» Маркиньосе. Он выделил сильные качества бразильца — умение обыгрывать соперников, резкость, стартовую скорость, непредсказуемость действий. По мнению Радимова, сейчас сложно представить атакующую линию «Спартака» без Маркиньоса.

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«Маркиньос мне очень нравится, индивидуально очень сильный. У этого игрока, когда есть доверие со стороны тренера, вырастают крылья. Сложно представить «Спартак» без атакующих действий Маркиньоса. Самое главное качество Маркиньоса — обыгрыш один в один. Он очень резкий, используя стартовую скорость в своих интересах. Предугадать, куда он будет двигаться, практически невозможно. Также он отдаёт очень хорошие передачи с фланга», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Маркиньос перебрался в «Спартак» прошлым летом. В составе красно-белых он успел провести 24 матча. На счету бразильца семь результативных передач.