В ОАЭ намерены провести футбольный турнир с участием сборных стран БРИКС
ОАЭ планируют провести крупный футбольный турнир с участием восьми сборных стран БРИКС. Об этом журналистам по видео-конференц-связи сообщил президент Международного футбольного альянса БРИКС Салем Хумаид Альмзаини.
"Мы заинтересованы быть активными членами организации БРИКС, поэтому видим перспективы нашего сотрудничества со спортивными организациями БРИКС как удачный способ реализации спортивной дипломатии, - сказал Альмзаини. - Мы намерены принимать в ней самое активное участие".
"Благодаря хорошей поддержке [президента Международного альянса стратегических проектов БРИКС] Ларисы Зеленцовой мы активно сотрудничаем с альянсом и планируем провести крупный турнир по футболу. Восемь стран, входящих в БРИКС, уже готовы принять в нем участие. Мы будем рады, если количество участников увеличится", - добавил глава Международного футбольного альянса БРИКС.
Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года.