В ОАЭ намерены провести футбольный турнир с участием сборных стран БРИКС

ОАЭ планируют провести крупный футбольный турнир с участием восьми сборных стран БРИКС. Об этом журналистам по видео-конференц-связи сообщил президент Международного футбольного альянса БРИКС Салем Хумаид Альмзаини.

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"Мы заинтересованы быть активными членами организации БРИКС, поэтому видим перспективы нашего сотрудничества со спортивными организациями БРИКС как удачный способ реализации спортивной дипломатии, - сказал Альмзаини. - Мы намерены принимать в ней самое активное участие".

"Благодаря хорошей поддержке [президента Международного альянса стратегических проектов БРИКС] Ларисы Зеленцовой мы активно сотрудничаем с альянсом и планируем провести крупный турнир по футболу. Восемь стран, входящих в БРИКС, уже готовы принять в нем участие. Мы будем рады, если количество участников увеличится", - добавил глава Международного футбольного альянса БРИКС.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года.