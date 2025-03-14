Полузащитник «Ахмата» поделился впечатлениями от игры против «Краснодара»

Хавбек грозненского «Ахмата» Бернард Бериша высказался о своих впечатлениях игры против «Краснодара».‬

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«"Краснодар" – очень хорошая команда, мне нравится играть против них, с ними всегда легко. Они сами играют в футбол и дают играть остальным. Почему всегда забиваю им голы? Не знаю, так просто получается. У них шикарный стадион, получаю удовольствие от игры тут», – цитирует Беришу «РБ Спорт»‬.

11 марта «Ахмат» победил «Краснодар» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 2:1. Бериша оформил дубль, выйдя в первом матче за полгода после восстановления после травмы.‬‬

Всего в нынешнем сезоне Бериша сыграл в восемь матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Контракт Бериши с «Ахматом» рассчитан до лета 2027 года.

По 20 туров РПЛ «Ахмат» идет на 14-м месте.