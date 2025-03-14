«Оренбург» и «Факел» разыграют «Кубок Эль‑Пластико» в матче РПЛ

«Оренбург» и «Факел» разыграют «Кубок Эль‑Пластико» в матче 21‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ), сообщает пресс‑служба футбольного клуба из Оренбурга.

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Игра пройдет в субботу, 15 марта, в Оренбурге. Начало матча — в 12:00 по московскому времени.

— Встречаются две уникальные и единственные команды РПЛ, принимающие своих соперников на искусственных полях, — говорится в тексте пресс‑службы.

Клуб из Оренбурга опубликовал фотографию «трофея», за который поспорят команды. В виде «чаши» — пластиковая бутылка.

Также «Оренбург» уточнил, что перед матчем будет организован сбор пластика, загрязняющего окружающую среду.

По итогам 20 туров «Оренбург» и «Факел» находятся в зоне вылета: команда из Оренбурга (8 очков) идет на 16‑й строчке, коллектив из Воронежа (14) — на 15‑й.

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