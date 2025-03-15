Сегодня, 15 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Любимов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 20 матчей. «Факел» заработал 14 очков после 20 игр. Воронежская команда располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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