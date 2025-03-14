Жирков высказался о рекордах Дзюбы

Юрий Жирков высказался о рекордах Артема Дзюбы.

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36-летний нападающий «Акрона», недавно ставший лучшим бомбардиром в истории российского футбола (235 голов), был вызван в сборную России на мартовские матчи с Гренадой и Замбией.