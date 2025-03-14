Семак дал оценку зимним трансферам «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча со «Спартаком» оценил зимние усиления красно-белых. В минувшее трансферное окно московский клуб подписал трёх новичков — Ливая Гарсию из АЕКа, Пабло Солари из «Ривер Плейт» и Илью Помазуна из ПФК ЦСКА.

— Если смотреть на итоги трансферной кампании «Спартака», как вам кажется, будут ли в Москве сюрпризы от соперника?

— Мы же знаем, кого они взяли, каких игроков. «Спартак» провёл прекрасную трансферную кампанию. А насколько кто сейчас лучше готов, решать главному тренеру, — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится 16 марта в Москве.