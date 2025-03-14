Тур жизни для «Спартака» и «Краснодара». Уйдет ли «Зенит» в отрыв без Вендела?

Предположения, что КДК РФС намерен полностью оправдать Вендела, не подтвердились. Бразилец пропустит воскресную встречу со «Спартаком» из-за красной карточки, показанной ему за неприличный жест в адрес болельщиков во время игры прошлого тура в Воронеже. Регламент предусматривал дисквалификацию до четырёх матчей, но в итоге КДК предпочёл самый мягкий вариант – в силу того, что легионера «Зенита» спровоцировало характерное уханье трибун.

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Угомонятся ли провокаторы на трибунах?

«Факел», в свою очередь, заплатит штраф в размере 1 млн рублей и проведёт ближайшую домашнюю игру (5 апреля – с «Ахматом») без зрителей. А вот защитник воронежцев Сергей Божин, которого подозревали в проявлении расизма в отношении форварда «Зенита» Лусиано Гонду, отделался лёгким испугом. На видео, вброшенном в Сеть после скандального матча, разобрать, что именно он кричал аргентинцу, невозможно. Других же «улик» против Божина в природе не существует.

Непонятно, правда (и это вопрос не к КДК, а к службам безопасности стадиона в Воронеже), почему так и не были установлены лица, провоцировавшие Вендела. Разве не для того, чтобы вычислять и «банить» таких людей, в российском чемпионате вводился Fan ID? В чём тогда смысл «паспорта болельщика», если он не позволяет бороться с подобными проявлениями нетерпимости в нашем футболе?

Вопросы – риторические. А нам остаётся надеяться, что ни на матче «Спартак» – «Зенит», ни на других играх ближайшего и последующих туров РПЛ никаких уханий и прочего хамства на трибунах мы не увидим и не услышим.

Порадуют ли «Спартак» и «Зенит» голами?

Для красно-белых в центральном матче выходных на кону стоит почти всё. После поражения в Казани команда Деяна Станковича снова отстала от лидеров – на три очка. Если дистанция увеличится вдвое, «Спартак», по сути, выпадет из «золотой» гонки, да ещё и рискует пропустить вперёд себя «Динамо».

В первом круге в Санкт-Петербурге соперники сыграли 0:0. Концовка тогда осталась за москвичами – во многом благодаря удалению на 62-й минуте защитника «Зенита» Страхиньи Эраковича. В равных же составах команды действовали довольно осторожно. И не исключено, что теперь мы увидим схожую картину. Стратегически ничья устроит и тех, и других (при всём уважении к атакующим порывам Барко, Угальде, Маркиньоса и компании).

Как скажется на «Зените» отсутствие Вендела? Игрок он, конечно, для Сергея Семака ключевой. Однако в прошлом сезоне сине-бело-голубые без бразильца победили «Краснодар» в важнейшем гостевом матче РПЛ и обыграли по пенальти ЦСКА в Суперкубке. В текущем чемпионате Вендел пропустил четыре встречи: победные с «Ахматом» и «Оренбургом» и ничейные с «Химками» и ЦСКА. При том что с ним в основе случились поражения от «Краснодара», «Акрона» и «Крыльев»…

В общем, «Зенит» без Вендела не проваливался. Вопрос – кто вместо него возьмёт на себя роль лидера? У Луиса Энрике это пока не получается: на неделе самый дорогой зимний новичок питерцев провёл очередную невзрачную игру (в Кубке – с «Ростовом»). Семаку остаётся надеяться в первую очередь на Максима Глушенкова и Дугласа Сантоса. Вряд ли непопадание в заявку сборной России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией выбили натурализованного бразильца из колеи.

Вдохновит ли Дзюбу вызов Карпина?

А вот Артём Дзюба был шокирован вчерашним вызовом на сборы национальной команды.

«До сих пор не верю в происходящее, – заявил «Матч ТВ» форвард «Акрона». – Утром позвонил Валерий Георгиевич… С тех пор меня всего трясёт как малолетнего пацана. Одно слово – шок. Уже с нетерпением жду. Надеюсь, получу шанс выйти на поле».

Решение Карпина, который до этого принципиально игнорировал Дзюбу, действительно удивило. Но момент для примирения двух эксспартаковцев выбран идеальный. Напомним, Дзюба недавно установил российский рекорд по количеству голов за карьеру (235). В воскресенье он может забить за «Акрон» в четвёртом матче подряд, огорчив следом за «Пари НН», «Крыльями» (в РПЛ) и «Спартаком» (в Кубке) ещё и ЦСКА.

Свой шанс стать единоличным лучшим снайпером в истории сборной (пока у Дзюбы поровну голов с Александром Кержаковым – по 30) 36-летний ветеран, безусловно, заслужил.

Подойдёт ли Кордоба к «точке»?

Сложно сказать, получит ли «Краснодар» право на 11-метровый в южном дерби с «Ростовом». Но в этом случае будет любопытно узнать, у кого в отсутствие травмированного Эдуарда Сперцяна статус штатного пенальтиста «быков».

Если это по-прежнему Джон Кордоба, упорству (или упрямству?) колумбийского форварда и главного тренера команды Мурада Мусаева можно только позавидовать. В недавней встрече со вторым составом «Ахмата» пятый (из семи) не забитый Кордобой пенальти послужил одной из причин вылета «Краснодара» из Кубка. Может, пора успокоиться и доверить «точку» кому-то другому?

Прервёт ли «Локо» чёрную серию?

Победитель субботнего дерби «Локомотива» и «Динамо» сядет на хвост трио лидеров. Те и другие по весне играют с перепадами. А бело-голубые ещё и потеряли до конца сезона Константина Тюкавина.

Вот только статистика не в пользу «Локо». Краснозелёные не могут обыграть динамовцев на своём поле уже восемь лет! Таких чёрных домашних серий у команды Михаила Галактионова нет ни с одним противником.

Кто окажется в зоне стыков?

В выходные состоится сразу несколько очных встреч прямых конкурентов в борьбе за выживание в РПЛ. Есть вариант, при котором идущие сейчас в таблице 10-ми «Крылья» опустятся по итогам тура в зону стыков.

Ну и, конечно, особняком стоит игра «Оренбург» – «Факел». Если Владимир Слишкович в субботу не прервёт восьмиматчевую серию без набранных очков и 19-матчевую – без побед, то почти наверняка встретит следующую неделю безработным.