Клубы из Англии, Франции и Турции заинтересованы в переходе игрока ЦСКА

Мамаду Койта, представитель и брат нападающего московского ЦСКА Секу Койта, рассказал о заинтересованности зарубежных клубов в услугах футболиста.

— Я всегда говорил: если Секу чувствует себя нужным тренеру, он может совершать великие вещи.

— Есть ли клубы, заинтересованные в возможном переходе футболиста?

— Три клуба: из Англии, Турции и Франции.

Малийский нападающий Секу Койта выступает за московский ЦСКА с июля 2024 года. С тех пор форвард принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 4 желтые карточки. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 3 миллиона евро.