Депутат Милонов прокомментировал скандал с полузащитником «Зенита»

Виталий Милонов прокомментировал скандал с Венделом.

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Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

– Слышал про историю в Воронеже. В России нет расизма абсолютно и быть его не может. У нас сами темнокожие граждане и жители России прекрасно шутят над своим цветом кожи. У нас это нормально воспринимается и никто в шоке не падает. И это хорошо. У нас чукчи шутят над чукчами, евреи над евреями, темнокожие над темнокожими. И в этом кроется то, что у нас теплые и добрые отношения между разными людьми.

– А что же тогда было в Воронеже?

– А, так это просто быдло-гопники. Это не системный расизм, а быдлячье поведение. Они бы так же ухали мне, если бы я вышел – потому что рыжий, и кричали бы это. Или если бы кто-то в очках вышел. Гопники они и есть гопники. У них все что не сидит на кортанах с семками – не в их стиле.

Уверен, что в Воронеже большинство людей – абсолютно нормальные. А гопота, видимо, перепила пива крепкого из ларька, вот и пошла на футбол, – сказал депутат Госдумы.