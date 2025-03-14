Футболисты «Спартака» и «Зенита» вызваны в сборную Сербии

Футболист московского «Спартака» Срджан Бабич и игроки петербургского «Зенита» Страхиня Эракович, Саша Зделар и Огнен Мимович вошли в окончательный состав сборной Сербии на матчи Лиги наций против команды Австрии, сообщает пресс‑служба Футбольного союза Сербии.

© ФК «Зенит»

Сербы сыграют против команды Австрии дважды — 20 марта в Вене и и 23 марта Белграде.

Сборная Сербии с 6 очками занимает третье место в группе 4. Возглавляет квартет команда Испании (16), вторыми идут австрийцы (8).

В воскресенье «Спартак» примет «Зенит» в матче 21‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ). Прямую трансляцию игры смотрите с 19:00 в эфире телеканала «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.