В «Зените» заявили о падении уровня футболистов в РПЛ

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, выровнялись ли команды-участницы Российской Премьер-Лиги.

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"Отрыв лидера никогда не был большим за исключением одного года. Ни в прошлом, ни в позапрошлом сезонах такого не было. "Краснодар", "Динамо", "Локомотив", "Спартак" всегда шли вровень до 25-го тура, не было никакого отрыва. То, что команды выровнялись – абсолютно правильно, потому что сейчас другие игроки: Малкома нет, Клаудиньо – тоже. Конечно, уровень футболистов падает", - приводит слова Семака "РБ Спорт".

На данный момент после 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (43 очка). На втором месте располагается петербургский "Зенит" (43 очка), который уступает по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" (40 очков).

Матчи ближайшего тура состоятся 15-16 марта 2025 года.