Четырех игроков из РПЛ вызвали в европейскую сборную

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович объявил окончательный состав национальной команды на два матча раунда плей-офф Лиги наций с Австрией.

В заявку попали четыре футболиста, которые выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ) — вызов получили защитники Страхиня Эракович и Огнен Мимович и полузащитник Саша Зделар из петербургского «Зенита», а также защитник московского «Спартака» Срджан Бабич.

Матчи плей-офф Лиги наций между Австрией и Сербией состоятся 20 марта в 22:45 по московскому времени в Вене и 23 марта в Белграде в 20:00 (мск).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.