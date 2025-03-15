«Ахмат» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ, Зорин забил в свои и чужие ворота

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 21‑го тура МИР РПЛ.

© ФК «Локомотив»

Встреча прошла в субботу в Химках и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 72–й минуте игры открыл полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин. На 76‑й минуте он же срезал мяч в свои ворота.

На 66‑й минуте матча пенальти не реализовал защитник «Ахмата» Надер Гандри: его удар отразил голкипер «Химок» Никита Кокарев.

«Ахмат» набирал 18 очков и располагается на 14‑й строчке в турнирной таблице. «Химки» (20 очков) — 10‑е.

В следующем туре «Химки» 29 марта примут «Пари НН», «Ахмат» 30 марта на своем поле сыграет с московским «Спартаком».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите в эфире каналов «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Чемпионат России. 2024-25. Тур 21

«Химки» (Химки) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (0:0)

Голы: Зорин, 76 (ВИДЕО). — Зорин, 72 (ВИДЕО).

Нереализованный пенальти: Гандри, 66.