Салах признан лучшим игроком месяца в АПЛ в 7-й раз

Мохамед Салах признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

Вингер «Ливерпуля» получил награду по итогам февраля, победив в голосовании болельщиков и экспертов. Он опередил таких футболистов, как Бету Бетункал («Эвертон»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Янкуба Минте («Брайтон»), Джед Спенс («Тоттенхэм») и Доминик Собослаи («Ливерпуль»).

Египтянин был признан лучшим игроком месяца в Премьер-лиге в седьмой раз за карьеру. Он повторил рекорд Харри Кейна и Серхио Агуэро.

В феврале Салах провел 6 матчей в рамках АПЛ, отличившись 6 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.