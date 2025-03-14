Петржела ответил, сможет ли Соболев побить рекорд Дзюбы

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о шансах форварда петербургского клуба Александра Соболева побить бомбардирский рекорд Артёма Дзюбы.

© Rusfootball

"Я думаю, что Соболев не сможет побить рекорд Дзюбы. Достижение Артёма поразительно и ещё долго не будет превзойдено", — приводит слова Петржелы Legalbet.

8 марта 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба забил 234-й гол в своей профессиональной карьере и, тем самым, стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. У 28-летнего форварда петербургского "Зенита" Александра Соболева на данный момент на счету 88 забитых голов.