Жирков оценил слова назвавшего РПЛ говном Кокорина

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил слова форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, назвавшего Российскую премьер-лигу (РПЛ) говном. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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Бывший игрок подчеркнул, что это мнение его коллеги.

«Мне какие-то матчи в российском футболе нравятся, какие-то нет. Почему Кокорин так категорично высказался? Может, потому что он на Кипре играет», — заявил Жирков.

Экс-футболист также ответил на вопрос, реализовал ли себя Кокорин в РПЛ.

«Мы все не реализовались в РПЛ и я в том числе», — отметил Жирков.

28 января Кокорин раскритиковал уровень РПЛ, назвав чемпионат страны говном. По его словам, уже в 2019 году чувствовалось падение уровня турнира.