Юран оценил перспективу встречи сборной России с командой Гренады

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о предстоящий мартовских товарищеских матчах сборной России.

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«Сборная должна жить своей жизнью. Будет Гренада, значит, Гренада. Мы что, можем сыграть с англичанами или французами? Не вряд ли, а точно нет. А тут соглашается сборная, которая ниже уровнем в разы, но все равно нужно играть. Для футболистов это международные матчи», – цитирует Юран Sport24.

Первые матчи в 2025 году сборная России проведет два матча: против Гренады (19 марта) и против Замбии (25 марта).

Вчера, 14 марта, был опубликован состав сборной России, в который впервые с июня 2021 года вызван нападающий тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы.

Дзюба делит первое место с бывшим нападающим Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. У форвардов по 30 забитых мячей.