Сборная России по футзалу поднялась в обновленном рейтинге УЕФА

Сборная России по футзалу поднялась на третье место в обновленном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает пресс‑служба организации.

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Первое место сохраняет сборная Португалии, второй остается команда Испании.

Сборная России в рейтинге опередила команду Казахстана, которая опустилась на четвертой строчку. Других изменений в топ‑10 рейтинга не произошло.

Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Рейтинг УЕФА сборных по футзалу от 13 марта 2025 года

1 (1). Португалия — 2945,684 очка

2 (2). Испания — 2637,681

3 (4). Россия — 2547,159

4 (3). Казахстан — 2456,714

5 (5). Украина — 2334,137

6 (6). Франция — 2227,347

7 (7). Хорватия — 2058,892

8 (8). Польша — 1986,060

9 (9). Италия — 1911,171

10 (10). Словения — 1896,929