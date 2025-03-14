Сборная России по футзалу поднялась в обновленном рейтинге УЕФА

Сборная России по футзалу поднялась на третье место в обновленном рейтинге УЕФА
Сборная России по футзалу поднялась на третье место в обновленном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает пресс‑служба организации.
Первое место сохраняет сборная Португалии, второй остается команда Испании.
Сборная России в рейтинге опередила команду Казахстана, которая опустилась на четвертой строчку. Других изменений в топ‑10 рейтинга не произошло.
Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Рейтинг УЕФА сборных по футзалу от 13 марта 2025 года
1 (1). Португалия — 2945,684 очка
2 (2). Испания — 2637,681
3 (4). Россия — 2547,159
4 (3). Казахстан — 2456,714
5 (5). Украина — 2334,137
6 (6). Франция — 2227,347
7 (7). Хорватия — 2058,892
8 (8). Польша — 1986,060
9 (9). Италия — 1911,171
10 (10). Словения — 1896,929