ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Лукиным

Московский ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Матвеем Лукиным. Стороны подписали контракт сроком на два года с возможностью пролонгации ещё на два сезона.

© Чемпионат.com

«Желаем Матвею новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — написала пресс-служба армейцев в клубных соцсетях.

Лукин является воспитанником ЦСКА. В составе взрослой команды армейцев 20-летний защитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,20 млн.