Махачев дал совет махачкалинскому «Динамо»

Чемпион UFC в легком весе и болельщик махачкалинского «Динамо» Ислам Махачев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР призвал футболистов клуба рисковать и активнее играть в атаке в предстоящих матчах.

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Махачкалинское «Динамо» с 18 очками находится на 13‑й строчке в таблице МИР РПЛ. В следующем туре махачкалинцы 15 марта на своем поле сыграют с «Крыльями Советов».

— Если бойцовскими словами говорить, то ты дерешься в чемпионском бою, идет пятый раунд, и ты видишь, что ты проигрываешь. Надо рисковать, надо идти вперед, цепляться за каждый момент, за каждый матч и зарабатывать победные очки, потому что очень важные матчи впереди остались. Все матчи очень важные. Просто как в последнем раунде надо бороться за каждый мяч, — заявил Махачев в эфире программы «РецепТура» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Махачев в январе на турнире UFC 311 в Инглвуде (США, штат Калифорния) защитил чемпионский титул в легком весе, победив в первом раунде удушающим приемом бразильца Ренато Мойкано. Россиянин провел четвертую защиту чемпионского пояса, за карьеру в MMA он одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

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