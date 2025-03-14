Орещук: Карпин — настоящий мужик

Бывший футболист Роман Орещук поддержал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина вызвать в национальную команду нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу.

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Сборная России 19 марта проведет товарищеский матч против Гренады, 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо». В четверг 36‑летний Дзюба был включен в окончательный состав сборной на мартовский сбор.

— Тюкавин сломан, а Дзюба — второй нападающий по силе. Ничего удивительного нет. Валерий Георгиевич Карпин — настоящий мужик, отставил личное на второй план. Сейчас всё надо оставить в сторонке и готовиться к матчам. Редко встретишь такого мотивированного Дзюбу, только когда он переходил в «Зенит». Есть вопросы к Карпину, который говорил, что старше 30 футболистов вызывать не будет. Но есть форс‑мажоры. Эта ситуация относится к форс‑мажорам, — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Дзюба с 235 голами является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. За сборную России форвард забил 30 мячей, он делит с Александром Кержаковым лидерство по голам за национальную команду.

В последний раз Дзюба играл за сборную на Евро‑2020, когда командой еще руководил Станислав Черчесов. Последний матч за национальную команду нападающий провел на групповом этапе чемпионата Европы 21 июня 2021 года, сыграв против Дании (1:4) и реализовав пенальти.

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