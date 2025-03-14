Карло Анчелотти объяснил, почему снял Винисиуса с игры в матче с «Атлетико».

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«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 Лиги чемпионов (2:2 – общий счет, 4:2 – по пенальти). Бразилец был заменен Эндриком за несколько минут до серии пенальти.