Деменко назвал единственное преимущество «Спартака» над «Зенитом»

Экс-хавбек «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал предстоящую встречу двух команд в 21-м туре чемпионата России.

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«И для «Зенита», и для «Спартака» это будет очень важный матч. Единственный плюс «Спартака» – это мотивация. Вот этот экзамен будет для «Спартака» самый важный. Потому что если все-таки «Спартак» проиграет, я думаю, что за чемпионство будут бороться только две команды – «Краснодар» и «Зенит»», – цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Всего «Зенит» и «Спартак» встречались на футбольном поле 172 раза. 67 побед одержали москвичи, в 56 встречах сильнее были петербуржцы. 49 матчей завершились с ничейным результатом.

После 20 туров в чемпионате России «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром», имея в активе 43 очка. «Спартак» замыкает тройку лидеров. У команды Деяна Станкович 40 очков.

Встреча «Зенита» и «Спартака» пройдет 16 марта на «Лукойл Арене».