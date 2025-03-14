Министр спорта РФ поблагодарил власти Венгрии

Дегтярев поблагодарил власти Венгрии за позицию по защите олимпийских ценностей
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил власти Венгрии за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей. Об этом Дегтярев написал в своем Telegram-канале.
Дегтярев отметил, что новость о снятии санкций Евросоюза стала для него неожиданностью, поскольку он стал одним из первых депутатов Госдумы, который попал в санкционный список по причине оказания гуманитарной помощи детям Донбасса и открытия представительства ДНР в Москве. С тех пор, по словам главы Минспорта и ОКР, его политическая позиция не изменилась.
"Считаю, что все ограничения против России, ее граждан и компаний абсолютно незаконны, - подчеркнул Дегтярев. - У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте. И мы будем это делать под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина".
"Благодарю венгерскую сторону за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей. Спорт - важный компонент дипломатии, должен быть вне политики и объединять, а не разъединять людей. Минспорт и Олимпийский комитет России ведут большую международную работу. Наша цель - полноценное возвращение национальной сборной России на все международные старты, включая Олимпийские игры", - заключил глава Минспорта и ОКР.
Ранее агентства AFP и Reuters сообщили, что Евросоюз исключил четырех граждан России из санкционного списка: Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, бывшего главу "Еврохима" Владимира Рашевского и сестру Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. По информации европейских СМИ, включая Reuters и газету Financial Times, на снятии санкций с этих людей настаивала Венгрия, готовая в противном случае заблокировать продление всего "черного списка".