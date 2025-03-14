Тухель объяснил, почему включил Рашфорда в состав сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал попадание нападающего «Астон Виллы» Маркуса Рашфорда в состав национальной команды на мартовские матчи с Албанией и Латвией в рамках Лиги наций УЕФА.

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